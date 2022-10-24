В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге газели на Кузнечной

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге газели на Кузнечной. Машина принадлежала хозяину фруктового ларька, возле которого была припаркована. С первого раза недоброжелателю сжечь её не удалось, поэтому он поджигал её дважды.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, первый поджог был совершен вечером 20 октября. Тогда пожарные успели потушить машину.Затем место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа, обнаружившая на лобовом стекле следы горючего вещества. Версия с поджогом подтвердилась после проверки записи видеонаблюдения, на которой было видно, как к машине подходит неизвестный и обливает ее из бутылки, после чего происходит возгорание.Второй поджог был совершён уже около часа ночи 21 октября. Схема для идентичной. Мужчина вновь облил машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. Во второй раз пожарные потушить её не успели. В итоге ущерб владельцу машины составил 385 тысяч рублей.Позже сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 Кировского района совместно с коллегами из городского УМВД был задержан 55-летний мужчина без определенного места жительства. Тогда выяснилось, что причиной поджогов стал конфликт с владельцем киоска.Задержанный признался, что накануне поджога он похитил в другой торговой точке коньяк, после чего попытался сбыть «добычу» хозяину фруктового ларька, но тот отказался и прогнал мужчину. Тогда он приобрёл на заправке бензин и дождавшись позднего времени отомстил своему обидчику.