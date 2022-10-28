В уральской столице поступило сообщение о минировании Макаровского моста

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в обе стороны перекрыли движение по Макаровскому мосту. Сейчас там нельзя проехать ни общественному транспорту, ни личным автомобилям.В пресс-службе мэрии города порталу 66.RU, что движение было закрыто после сообщения о минировании. При этом, со слов журналистов, люди продолжают ходить по тротуару моста.Отметим, что открытие сквозного движения по мосту после многолетней реконструкции было ровно год назад — 31 октября 2021 года.