В уральской столице поступило сообщение о минировании Макаровского моста
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге в обе стороны перекрыли движение по Макаровскому мосту. Сейчас там нельзя проехать ни общественному транспорту, ни личным автомобилям.
В пресс-службе мэрии города порталу 66.RU, что движение было закрыто после сообщения о минировании. При этом, со слов журналистов, люди продолжают ходить по тротуару моста.
Отметим, что открытие сквозного движения по мосту после многолетней реконструкции было ровно год назад — 31 октября 2021 года.
В пресс-службе мэрии города порталу 66.RU, что движение было закрыто после сообщения о минировании. При этом, со слов журналистов, люди продолжают ходить по тротуару моста.
Отметим, что открытие сквозного движения по мосту после многолетней реконструкции было ровно год назад — 31 октября 2021 года.
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