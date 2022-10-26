В аварии под Серовом с участием трёх автомобилей пострадали два человека

17.39 Воскресенье, 30 октября 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня, 30 октября, днём на 1 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали два человека. Их доставили в Серовскую городскую больницу, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Hyundai i30», двигаясь со стороны Краснотурьинска, не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля «Lifan». По инерции от удара водительница «Lifan» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Nissan Qashqai».

В результате 68-летний водитель «Nissan» и 30-летняя пассажирка «Lifan» были госпитализированы.

В ходе освидетельствования водителей на состояние опьянения у водителя «Hyundai» был зафиксирован результат в 0,27 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина заявил, что был трезв в момент аварии, и объяснил, что употребил алкоголь уже после происшествия.

«Дополнительно у водителя "Hyundai" возьмут кровь на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого будет установлено, находился ли водитель в состоянии опьянения», – подчеркнули в пресс-группе.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:02 Жители Юго-Западного района в уральской столице пожаловались на крыс
11:08 В результате пожала в Юго-Западном районе Екатеринбурга сгорели три садовых дома
09:59 В Среднеуральске ищут 14-летнюю девочку, пропавшую 29 октября
18:33 В Юго-Западном районе Екатеринбурга загорелись два садовых дома
18:00 В уральской столице жительница ЖК «Малевич» напала на охранника
16:56 В Каменске-Уральском ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 2 октября
15:02 Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
14:24 Задержанного зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
14:02 В трёх городах Свердловской области повысят стоимость проезда
13:29 Два крупных пожара произошли ночью в Свердловской области
12:23 В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами
11:42 В столице Урала преподаватель колледжа проверил прочность каски на студенте
10:26 Охранников екатеринбургского бара подозревают в нападении на посетителей
21:36 Жителя Горного Щита будут судить в Екатеринбурге за ДТП со смертельным исходом
21:08 Музей истории Екатеринбурга присоединится к празднованию Хэллоуина
20:49 Уфимский видеоблогер напомнил о нашумевшей свердловской резне
20:09 Свердловский депутат отправил предложение общественника о введении «сухого закона» в праздники в Госдуму
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