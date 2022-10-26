В аварии под Серовом с участием трёх автомобилей пострадали два человека

«Дополнительно у водителя "Hyundai" возьмут кровь на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого будет установлено, находился ли водитель в состоянии опьянения», – подчеркнули в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 октября, днём на 1 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали два человека. Их доставили в Серовскую городскую больницу, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.По предварительным данным, 39-летний водитель «Hyundai i30», двигаясь со стороны Краснотурьинска, не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля «Lifan». По инерции от удара водительница «Lifan» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Nissan Qashqai».В результате 68-летний водитель «Nissan» и 30-летняя пассажирка «Lifan» были госпитализированы.В ходе освидетельствования водителей на состояние опьянения у водителя «Hyundai» был зафиксирован результат в 0,27 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина заявил, что был трезв в момент аварии, и объяснил, что употребил алкоголь уже после происшествия.