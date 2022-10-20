Жителя Горного Щита будут судить в Екатеринбурге за ДТП со смертельным исходом
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Чкаловский районный суд города Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Горный Щит. Молодого человека обвиняют в нарушении ПДД, в результате чего случилась дорожная авария и погиб мужчина.
Смертельное ДТП случилось 18-го июля текущего года на автодороге «Екатеринбург – Полевской». Обвиняемый управлял принадлежавшим ему автомобилем марки «Мерседес-Бенц S500». Как сообщает Прокуратура Свердловской области, «Проявив преступную небрежность, обвиняемый перед выездом на перекрёсток левую полосу движения не занял, а продолжил движение по правой полосе, по которой было запрещено пересекать перекрёсток в прямом направлении, не приняв мер по снижению скорости и остановке перед стоп-линией, выехал на перекрёсток и продолжил движение в прямом направлении со смещением влево, создавая реальную опасность для других участников дорожного движения».
Опасность действительно оказалась опасной, что и подтвердилось, когда иномарка нарушителя врезалась в «Лифан 214813». Пассажир протараненной машины получил тяжёлый травмы головы, конечностей и туловища. Он был госпитализирован, но на следующий день скончался.
Обвиняемого будут судить по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ, в которой рассматриваются нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека.
Смертельное ДТП случилось 18-го июля текущего года на автодороге «Екатеринбург – Полевской». Обвиняемый управлял принадлежавшим ему автомобилем марки «Мерседес-Бенц S500». Как сообщает Прокуратура Свердловской области, «Проявив преступную небрежность, обвиняемый перед выездом на перекрёсток левую полосу движения не занял, а продолжил движение по правой полосе, по которой было запрещено пересекать перекрёсток в прямом направлении, не приняв мер по снижению скорости и остановке перед стоп-линией, выехал на перекрёсток и продолжил движение в прямом направлении со смещением влево, создавая реальную опасность для других участников дорожного движения».
Опасность действительно оказалась опасной, что и подтвердилось, когда иномарка нарушителя врезалась в «Лифан 214813». Пассажир протараненной машины получил тяжёлый травмы головы, конечностей и туловища. Он был госпитализирован, но на следующий день скончался.
Обвиняемого будут судить по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ, в которой рассматриваются нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека.
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