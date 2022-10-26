Два человека погибли во время пожаров в Свердловской области
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области сегодня ночью два человека погибли во время пожаров в коллективных садах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Первый пожар произошел в коллективном саду «Черемушка» в селе Малобрусянское Белоярского городского округа. На площади 84 квадратных метров горели два садовых дома и надворные постройки.
Спасатели во время тушения возгорания обнаружили тело хозяина садового дома. Дознаватель госпожнадзора установил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще один пожар произошел в коллективном саду «Рябинушка» в Ивделе. На площади 30 квадратных метров горел садовый дом. Пожарные ликвидировали возгорание за восемь минут.
В ходе разборки сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили погибшего. В этом случае причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Первый пожар произошел в коллективном саду «Черемушка» в селе Малобрусянское Белоярского городского округа. На площади 84 квадратных метров горели два садовых дома и надворные постройки.
Спасатели во время тушения возгорания обнаружили тело хозяина садового дома. Дознаватель госпожнадзора установил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще один пожар произошел в коллективном саду «Рябинушка» в Ивделе. На площади 30 квадратных метров горел садовый дом. Пожарные ликвидировали возгорание за восемь минут.
В ходе разборки сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили погибшего. В этом случае причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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