Два человека погибли во время пожаров в Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сегодня ночью два человека погибли во время пожаров в коллективных садах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Первый пожар произошел в коллективном саду «Черемушка» в селе Малобрусянское Белоярского городского округа. На площади 84 квадратных метров горели два садовых дома и надворные постройки.Спасатели во время тушения возгорания обнаружили тело хозяина садового дома. Дознаватель госпожнадзора установил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.Еще один пожар произошел в коллективном саду «Рябинушка» в Ивделе. На площади 30 квадратных метров горел садовый дом. Пожарные ликвидировали возгорание за восемь минут.В ходе разборки сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили погибшего. В этом случае причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.