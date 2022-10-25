Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Каменске-Уральском



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Каменск-Уральский – Рыбниковское два автомобиля столкнулись и съехали в кювет. ДТП произошло вчера около 17.30 на шестом километре автодороги.По предварительной информации, водитель Chevrolet Niva ехал со стороны села Рыбниковское в сторону деревни Брод и, совершая обгон, столкнулся с ВАЗ-21124. После столкновения машины съехали в кювет.В результате ДТП пострадали 32-летний водитель ВАЗ-21124 и его четырехлетняя дочь. Пострадавших доставили в горбольницу.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем Chevrolet Niva находился 72-летний житель Каменска-Уральского со стажем вождения 39 лет. Он пояснил, что начал обгон фуры и не заметил двигающийся ему навстречу автомобиль. Заметив машину, водитель вывернул руль влево, чтобы съехать на обочину. Но избежать столкновения не удалось, потому что водитель ВАЗ тоже съехал на обочину, уходя от удара.