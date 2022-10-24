На трассе под Нижним Тагилом «ГАЗель» сбила двух человек

20.11 Четверг, 27 октября 2022
Происшествия
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Екатеринбург - Серов» / vk.com/ekb.serov
Сегодня, 27-го октября, в первой половине дня возле села Николо-Павловское, что под Нижним Тагилом, случилось ДТП. Итогом его стала госпитализация двух человек.

По сведениям ОГИБДД Муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское», на выезде из вышеуказанного села спустило колесо у импортного грузовика марки «Fuso». Водитель остановился и вышел из машины, что произвести замену колеса на запасное. Ехавший с ним пассажир покинул кабину, чтобы помочь в этом. В этот момент их сбила ехавшая по той же дороге «ГАЗель». Обоих человек пришлось госпитализировать в Демидовскую городскую больницу. 54-летний мужчина получил переломы левой кисти и левой лодыжки, а у 19-летнего юноши диагностирован ушиб голов и есть подозрение на перелом шейного отдела.

Предварительный осмотр места происшествия и общение с участниками ДТП наводит сотрудников автоинспекции к выводу, что виновником аварии стал водитель «ГАЗели». Он не обеспечил безопасную скорость движения по загородной трассе, в результате чего и был совершён наезд на людей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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