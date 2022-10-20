Свердловчанину, насмерть сбившему девушку, грозит до 12 лет колонии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске осудят мужчину, который пьяным сел за руль автомобиля и насмерть сбил 27-летнюю девушку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, ночью 12 августа обвиняемый, продолжая праздновать свой день рождения, пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21144, не имея при этом водительских прав. Он ехал по улице Калинина в селе Аятское Невьянского района со скоростью не менее 90,8 км/ч при разрешенной не более 40 км/ч и сбил стоявшую на дороге 27-летнюю девушку.В результате аварии девушка-пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Обвиняемый скрылся на автомобиле с места ДТП.Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. 24-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.