Свердловчанину, насмерть сбившему девушку, грозит до 12 лет колонии
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Невьянске осудят мужчину, который пьяным сел за руль автомобиля и насмерть сбил 27-летнюю девушку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, ночью 12 августа обвиняемый, продолжая праздновать свой день рождения, пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21144, не имея при этом водительских прав. Он ехал по улице Калинина в селе Аятское Невьянского района со скоростью не менее 90,8 км/ч при разрешенной не более 40 км/ч и сбил стоявшую на дороге 27-летнюю девушку.
В результате аварии девушка-пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Обвиняемый скрылся на автомобиле с места ДТП.
Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. 24-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, ночью 12 августа обвиняемый, продолжая праздновать свой день рождения, пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21144, не имея при этом водительских прав. Он ехал по улице Калинина в селе Аятское Невьянского района со скоростью не менее 90,8 км/ч при разрешенной не более 40 км/ч и сбил стоявшую на дороге 27-летнюю девушку.
В результате аварии девушка-пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Обвиняемый скрылся на автомобиле с места ДТП.
Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. 24-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
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