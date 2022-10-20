В Екатеринбурге скончавшийся водитель устроил ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие с участием… мёртвого водителя зафиксировано в Екатеринбурге. Оно случилось сегодня, 26-го октября в микрорайоне ЖБИ Кировского района города.Согласно обнародованной силовыми структурами версии, 71-летнему водителю автомобиля марки «Лада Гранта», двигавшемуся по улице Сыромолотова, стало плохо, и он потерял контроль над своим транспортным средством. Машина продолжала ехать самостоятельно и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Ниссан». В момент удара пожилой мужчина был уже мёртв.В ДТП никто не пострадал, но обе машины получили сильные повреждения. Специализированный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области продолжает устанавливать, насколько верна первоначальная версия, которая выстроилась после первого осмотра места происшествия.