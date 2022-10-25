Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Московскую



Фото: очевидец / Е1.RU

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу Московскую в районе дома №12, сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.Как сообщили в ЕМУП «Водоканал», поступила информация, что резко упало давление в сети. На место происшествия выехала бригада для локализации утечки.Судя по фотографиям, вода разлилась как по проезжей части, так и по тротуарам. Затоплена оказалась и территория заправки.