Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Московскую
Происшествия
Фото: очевидец / Е1.RU
Сегодня днем в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу Московскую в районе дома №12, сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Как сообщили в ЕМУП «Водоканал», поступила информация, что резко упало давление в сети. На место происшествия выехала бригада для локализации утечки.
Фото: очевидец / Е1.RU
Судя по фотографиям, вода разлилась как по проезжей части, так и по тротуарам. Затоплена оказалась и территория заправки.
Как сообщили в ЕМУП «Водоканал», поступила информация, что резко упало давление в сети. На место происшествия выехала бригада для локализации утечки.
Фото: очевидец / Е1.RU
Судя по фотографиям, вода разлилась как по проезжей части, так и по тротуарам. Затоплена оказалась и территория заправки.
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