В Краснотурьинске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Краснотурьинске вынесли приговор жителю Сургута, который пьяный сел за руль Toyota Camry и устроил смертельное ДТП. Авария произошла 22 июля.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, имея не снятые и не погашенные судимости за повторное пьяное вождение, а также не имея при себе водительского удостоверения. В салоне Toyota Camry на переднем пассажирском сиденье находился пассажир, тоже житель Серова.
На 16-м километре трассы Серова – Североуральск – Ивдель водитель остановился на правой обочине, намереваясь развернуться. В это время по встречной полосе ехал грузовик IVEKO Trakker. Водитель Toyota не убедился в безопасности маневра, начал разворачиваться, пересекая двойную сплошную, и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Camry получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Краснотурьинский городской суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 7 лет 3 месяца.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, имея не снятые и не погашенные судимости за повторное пьяное вождение, а также не имея при себе водительского удостоверения. В салоне Toyota Camry на переднем пассажирском сиденье находился пассажир, тоже житель Серова.
На 16-м километре трассы Серова – Североуральск – Ивдель водитель остановился на правой обочине, намереваясь развернуться. В это время по встречной полосе ехал грузовик IVEKO Trakker. Водитель Toyota не убедился в безопасности маневра, начал разворачиваться, пересекая двойную сплошную, и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Camry получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
– В суде была изучена личность виновного, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, настоящее преступление совершил в период неснятых и непогашенных судимостей, – отметили в прокуратуре.
Краснотурьинский городской суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 7 лет 3 месяца.
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