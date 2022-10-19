В Екатеринбурге пропал 57-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропал 57-летний Сергей Евгеньевич Подлесных. Его местонахождение неизвестно с 23 сентября.
Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю футболку, летние коричневые ботинки и темные спортивные штаны.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №10. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Подлесных, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-10 или 02.
Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю футболку, летние коричневые ботинки и темные спортивные штаны.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №10. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Подлесных, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-10 или 02.
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