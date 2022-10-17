В Каменске-Уральском огнеборцы спасли людей из горящей девятиэтажки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском из девятиэтажки, в которой произошел пожар, спасли четырех человек. Сообщение о возгорании на улице Каменской поступило в 00.48.Как рассказали в МЧС по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на девятом этаже многоэтажки. Прибывшие огнеборцы спасли с помощью спасательных устройств четырех человек, в том числе двух детей. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали восемь спасателей. Открытое горение ликвидировали в 00.55. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.30.