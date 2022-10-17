Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 35 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня рано утром в Екатеринбурге произошел пожар в 16-этажном доме на улице Чемпионов. Сообщение о возгорании поступило в 06.38.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелись вещи на втором этаже многоэтажки. На место происшествия прибыли 12 пожарных.
Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали из многоэтажки 35 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелись вещи на втором этаже многоэтажки. На место происшествия прибыли 12 пожарных.
Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали из многоэтажки 35 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет.
«Пожар потушен населением до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – добавили в МЧС.
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