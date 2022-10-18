Бабушка с внуком попали под колеса машины в Екатеринбурге

– Бабушка с внуком переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, не убедившись в том, какой сигнал горит на стойке светофора. Своё поведение пояснить женщина не смогла, – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге бабушка с девятилетним внуком попали под колеса автомобиля, переходя дорогу на красный свет. Авария произошла на улице Викулова сегодня в 13.05.По предварительным данным, девушка-водитель Daewoo Nexia двигалась по улице Викулова со стороны Крауля в сторону Металлургов и сбила пешеходов, которые пересекали дорогу на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП пострадали 69-летняя женщина и девятилетний мальчик. Их доставили в лечебные учреждения с различными травмами.За рулем Daewoo Nexia находилась 23-летняя девушка со стажем вождения четыре месяца. Она пояснила, что ехала прямо на зеленый свет и не заметила пешеходов, так как двигающаяся по левой полосе Газель остановилась и закрыла обзор.