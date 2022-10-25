Автоледи сбила 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Женщина-водитель автомобиля Honda перепутала педали и сбила в Екатеринбурге на пешеходном переходе подростка. ДТП произошло сегодня около 08.30 на улице Июльской.По предварительным данным, женщина-водителя автомобиля Honda ехала по улице Июльской со стороны Учителей в сторону Менделеева и сбила пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате аварии пострадал 13-летний мальчик, его доставили в ДГКБ №9 с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находилась 32-летняя женщина со стажем вождения пять месяцев. Она пояснила, что заметила пешехода на дороге, хотела применить торможение, но перепутала педали и нажала газ, в результате чего сбила ребенка.