В аэропорту Кольцово задержали дебошира, мешавшего пассажирам во время полета

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово задержали дебошира, мешавшего во время полета пассажирам рейса «Москва – Екатеринбург». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.Инцидент произошел еще 21 октября. В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что требуется наряд полиции на борт только что приземлившегося самолета рейса «Москва – Екатеринбург».Прибывшие транспортные полицейские задержали жителя Тамбовской области 1979 года рождения. Согласно рапорту командира самолета, он во время полета по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания окружающих.Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. В отношение него составили протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ.