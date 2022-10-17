Из горящего дома в Нижней Туре спасли девять человек



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Нижней Туре произошел крупный пожар в двухэтажном доме на улице Чапаева. Сообщение о возгорании поступило в 23.35.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 80 квадратных метров сгорела входная группа, огонь повредил кровлю и квартиры на втором этаже муниципального жилого дома.На место происшествия прибыл 31 огнеборец. По трехколенной лестнице из окон спасли девять человек, в том числе двух детей. К счастью, никто не пострадал.Открытое горение ликвидировали в 02.45. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 08.50.