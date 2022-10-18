После пожара семья в Старопышминске осталась без крыши над головой

20.28 Понедельник, 24 октября 2022
Происшествия
Фото: Золотая Горка / www.zg66.ru
В Свердловской области объявлен сбор помощи семье из Старопышминска, которая на прошлой неделе лишилась всего движимого и недвижимого имущества. Большой пожар уничтожил всё, в том числе — двухэтажный дом.

Возгорание в частном доме семьи Летуновых произошло ранним утром в минувшую среду, 19-го октября. Поначалу загорелась старая постройка, которую после строительства нового дома разбирать не стали. С неё огонь быстро перекинулся на основное жилище. К счастью, люди — супружеская пара, их сын-подросток и мама главы семьи, успели выскочить из здания и даже прихватить документы. Но кроме документов спасти ничего не удалось. На пепелище остались стоять только голые, опалённые, пропахшие дымом стены.

Как пишет берёзовское издание «Золотая горка», причиной пожара стала неисправность электропроводки. Сгоревший дом не был застрахован. Ночевать в нём не представляется возможным — руины не уберегают ни от холода, ни от осадков. На какое-то время приютить погорельцев согласились родственники. Одеждой и обувью поделились другие жители Старопышминска. А со следующей весны Летуновы планируют начать отстраиваться заново — им обещали помочь древесиной в лесхозе.

Но посильная помощь всё ещё требуется. Погорельцам нужна техника для вывоза мусора и инструменты для строительных работ. Приветствуются и «руки», которые в данной ситуации не будут лишними. Предложения помощи Летуновы ждут по телефону 8-950-195-08-44. А финансово поддержать семью погорельцев можно взносами на карту Сбербанка 4279 1600 1050 2779.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:22 Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область
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