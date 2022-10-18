В Нижнем Тагиле ночной пожар вывел на улицу 10 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле. Сообщение о возгорании поступило в 00.23.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелся мусор на лестничной клетке на первом этаже пятиэтажки. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Открытое горение ликвидировали в 00.28. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.45.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелся мусор на лестничной клетке на первом этаже пятиэтажки. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Открытое горение ликвидировали в 00.28. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.45.
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