Ночью под Екатеринбургом загорелась частная пилорама
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером под Екатеринбургом в районе 21 километра Серовского тракта на территории частной пилорамы случился крупный пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия сгорела будка охранника и были повреждены пиломатериалы, уложенные в паллеты. Информации о пострадавших нет.
Информация о возгорании была передана на пульт диспетчера в 21.43. К месту пожара тут же были направлены 17 спасателей на 5 спецмашинах. Лишь в 23.35 огнеборцам удалось локализировать огонь. В 00.17 они ликвидировали открытое горение.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия сгорела будка охранника и были повреждены пиломатериалы, уложенные в паллеты. Информации о пострадавших нет.
Информация о возгорании была передана на пульт диспетчера в 21.43. К месту пожара тут же были направлены 17 спасателей на 5 спецмашинах. Лишь в 23.35 огнеборцам удалось локализировать огонь. В 00.17 они ликвидировали открытое горение.
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