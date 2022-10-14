Ночью под Екатеринбургом загорелась частная пилорама

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером под Екатеринбургом в районе 21 километра Серовского тракта на территории частной пилорамы случился крупный пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия сгорела будка охранника и были повреждены пиломатериалы, уложенные в паллеты. Информации о пострадавших нет.Информация о возгорании была передана на пульт диспетчера в 21.43. К месту пожара тут же были направлены 17 спасателей на 5 спецмашинах. Лишь в 23.35 огнеборцам удалось локализировать огонь. В 00.17 они ликвидировали открытое горение.