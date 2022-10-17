В Свердловской области на загородной трассе погиб пешеход
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Пожилой мужчина погиб во время прогулки по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Расследование происшествия ещё не окончено, но, судя по всему, погибший виноват сам.
Ходить в тёмное время судок по середине неосвещённой проезжей части, да ещё и одевшись в тёмную одежду, — занятие крайне рискованное. Но именно этим и занимался погибший. Как итог — он получил такие сильные травмы при ударе машиной, что скончался на месте, не дождавшись приезда «Скорой помощи». На момент смерти ему было 54 года.
Наезд на мужчину совершил его ровесник, водитель автомобиля марки «Toyota RAV4». Стаж вождения у него 14 лет. От медосвидетельствования он не отказался и тест не показал наличия алкоголя в его организме, как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Сам водитель в ДТП не пострадал, а вот его транспортному средству понадобится серьёзный ремонт — передняя часть машины оказалась сильно разрушена от удара о человека.
Ходить в тёмное время судок по середине неосвещённой проезжей части, да ещё и одевшись в тёмную одежду, — занятие крайне рискованное. Но именно этим и занимался погибший. Как итог — он получил такие сильные травмы при ударе машиной, что скончался на месте, не дождавшись приезда «Скорой помощи». На момент смерти ему было 54 года.
Наезд на мужчину совершил его ровесник, водитель автомобиля марки «Toyota RAV4». Стаж вождения у него 14 лет. От медосвидетельствования он не отказался и тест не показал наличия алкоголя в его организме, как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Сам водитель в ДТП не пострадал, а вот его транспортному средству понадобится серьёзный ремонт — передняя часть машины оказалась сильно разрушена от удара о человека.
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