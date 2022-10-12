Нуждающаяся в медицинской помощи бабушка пропала в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В посёлке Новоасбест Горноуральского городского округа пропала 82-летняя Вера Васильевна Сарсадских. Ее местонахождение неизвестно с 18 октября.Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавое телосложение, седы волосы, серые глаза. Во что была одета женщина на момент пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Веры Сарсадских, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.