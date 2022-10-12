Нуждающаяся в медицинской помощи бабушка пропала в Свердловской области
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В посёлке Новоасбест Горноуральского городского округа пропала 82-летняя Вера Васильевна Сарсадских. Ее местонахождение неизвестно с 18 октября.
Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавое телосложение, седы волосы, серые глаза. Во что была одета женщина на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Веры Сарсадских, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавое телосложение, седы волосы, серые глаза. Во что была одета женщина на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Веры Сарсадских, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Первоуральске пропал 18-летний парень
12 октября 2022
12 октября 2022
Пропавшего мужчину на Урале ищут больше двух месяцев
19 октября 2022
19 октября 2022
В Екатеринбурге ищут 37-летнюю женщину, пропавшую 10 октября
15 октября 2022
15 октября 2022