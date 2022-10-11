Автомобиль заехал в сувенирную лавку на границе Европы и Азии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Возле стелы «Европа-Азия» случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в павильон, установленный для торговли сувенирной продукцией.По сообщению Главного управления МВД Российской Федерации по Свердловской области, «таран» сувенирной лавки был совершён на автомобиле марки «Porsche Cayenne S». Согласно некоторым данным, у ехавшего на нём мужчины случился приступ эпилепсии, из-за этого он и потерял контроль над транспортным средством.На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и специалисты ГИБДД. Кроме как водителю «Порше», никому медицинская помощь, к счастью, не понадобилась — пострадали только конструкция павильона и находившиеся в нём сувениры.