Автомобиль заехал в сувенирную лавку на границе Европы и Азии
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Дневник огнеборца» / t.me/dnevnikogneborca
Возле стелы «Европа-Азия» случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в павильон, установленный для торговли сувенирной продукцией.
По сообщению Главного управления МВД Российской Федерации по Свердловской области, «таран» сувенирной лавки был совершён на автомобиле марки «Porsche Cayenne S». Согласно некоторым данным, у ехавшего на нём мужчины случился приступ эпилепсии, из-за этого он и потерял контроль над транспортным средством.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и специалисты ГИБДД. Кроме как водителю «Порше», никому медицинская помощь, к счастью, не понадобилась — пострадали только конструкция павильона и находившиеся в нём сувениры.
По сообщению Главного управления МВД Российской Федерации по Свердловской области, «таран» сувенирной лавки был совершён на автомобиле марки «Porsche Cayenne S». Согласно некоторым данным, у ехавшего на нём мужчины случился приступ эпилепсии, из-за этого он и потерял контроль над транспортным средством.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и специалисты ГИБДД. Кроме как водителю «Порше», никому медицинская помощь, к счастью, не понадобилась — пострадали только конструкция павильона и находившиеся в нём сувениры.
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