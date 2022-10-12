Пьяного самокатчика в Екатеринбурге наказали трудом
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге завершился суд на 22-летним мужчиной, которого обвиняли в езде на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Судья Октябрьского районного суда вынес свой вердикт по данному делу.
Наказали «пьяного самокатчика» трудом — обязательными работами в размере 200 часов. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами (любыми, не только электросамокатами) на срок 2 года и 6 месяцев.
Сравнительно суровый приговор связан с тем, что ранее этого же молодого человека уже привлекали к административной ответственности за схожие проступки. В июле 2021-го года ему уже назначали наказание в виде административного штрафа размером 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Как выяснилось, тот судебный процесс уроком нарушителю не послужил. Новое нарушение он совершил в июле текущего года.
Приговор Октябрьского районного суда пока не вступил в законную силу, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.
Наказали «пьяного самокатчика» трудом — обязательными работами в размере 200 часов. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами (любыми, не только электросамокатами) на срок 2 года и 6 месяцев.
Сравнительно суровый приговор связан с тем, что ранее этого же молодого человека уже привлекали к административной ответственности за схожие проступки. В июле 2021-го года ему уже назначали наказание в виде административного штрафа размером 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Как выяснилось, тот судебный процесс уроком нарушителю не послужил. Новое нарушение он совершил в июле текущего года.
Приговор Октябрьского районного суда пока не вступил в законную силу, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.
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