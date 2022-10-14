Прокуратура проводит проверку из-за драки шестиклассниц в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге около школы №151 подрались три шестиклассницы. Прокуратура проводит проверку.По предварительной информации, 19 октября во дворе школы №151 произошел конфликт между ученицами шестых классов. В ходе драки две школьницы нанесли телесные повреждения третьей девочке. Ссора произошла из-за высказываний пострадавшей в адрес семьи одной из нападавших девочек.После драки другие ученики школы довели пострадавшую шестиклассницу до Молодежного центра.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.