Прокуратура проводит проверку из-за драки шестиклассниц в Екатеринбурге
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге около школы №151 подрались три шестиклассницы. Прокуратура проводит проверку.
По предварительной информации, 19 октября во дворе школы №151 произошел конфликт между ученицами шестых классов. В ходе драки две школьницы нанесли телесные повреждения третьей девочке. Ссора произошла из-за высказываний пострадавшей в адрес семьи одной из нападавших девочек.
После драки другие ученики школы довели пострадавшую шестиклассницу до Молодежного центра.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, 19 октября во дворе школы №151 произошел конфликт между ученицами шестых классов. В ходе драки две школьницы нанесли телесные повреждения третьей девочке. Ссора произошла из-за высказываний пострадавшей в адрес семьи одной из нападавших девочек.
После драки другие ученики школы довели пострадавшую шестиклассницу до Молодежного центра.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.
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