Оставшиеся без света жители Верхней Пышмы обвинили в этом колесо обозрения
Происшествия
Стоп-кадр видео с You-Tube канала ЕК-ТВ / www.youtube.com/channel/UCeYqzPpOqNvVbEHsro99bHg
Почти на 4 часа остались без света жители многих жилых домов в Верхней Пышме. Виной тому стала авария на электросетях.
Аварийное отключение произошло поздним вечером в среду, 19-го октября. Оно коснулось домов на улицах Уральских рабочих, Юбилейной, Чайковского и Мамина-Сибиряка. Как сообщает ВК-группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», аварийная бригада Облкоммунэнерго работала почти до 3 часов ночи, чтобы вернуть свет жильцам.
Меж тем, сами жильцы в соцсетях горько шутили, что сидят без света из-за того, что в парке культуры и отдыха — так называемом «Манин парке», — этим же вечером включили подсветку. Выглядела она особенно эффектно на фоне стоящих без света домов.
На самом же деле, подсветку, превращающую колесо обозрения в гигансткий циферблат часов, в верхнепышминском «Манин парке» включали в этом году и раньше, в День учителя, например. Но тогда отключений электроэнергии по городу не наблюдалось.
Аварийное отключение произошло поздним вечером в среду, 19-го октября. Оно коснулось домов на улицах Уральских рабочих, Юбилейной, Чайковского и Мамина-Сибиряка. Как сообщает ВК-группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», аварийная бригада Облкоммунэнерго работала почти до 3 часов ночи, чтобы вернуть свет жильцам.
Меж тем, сами жильцы в соцсетях горько шутили, что сидят без света из-за того, что в парке культуры и отдыха — так называемом «Манин парке», — этим же вечером включили подсветку. Выглядела она особенно эффектно на фоне стоящих без света домов.
На самом же деле, подсветку, превращающую колесо обозрения в гигансткий циферблат часов, в верхнепышминском «Манин парке» включали в этом году и раньше, в День учителя, например. Но тогда отключений электроэнергии по городу не наблюдалось.
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