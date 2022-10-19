Оставшиеся без света жители Верхней Пышмы обвинили в этом колесо обозрения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти на 4 часа остались без света жители многих жилых домов в Верхней Пышме. Виной тому стала авария на электросетях.Аварийное отключение произошло поздним вечером в среду, 19-го октября. Оно коснулось домов на улицах Уральских рабочих, Юбилейной, Чайковского и Мамина-Сибиряка. Как сообщает ВК-группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», аварийная бригада Облкоммунэнерго работала почти до 3 часов ночи, чтобы вернуть свет жильцам.Меж тем, сами жильцы в соцсетях горько шутили, что сидят без света из-за того, что в парке культуры и отдыха — так называемом «Манин парке», — этим же вечером включили подсветку. Выглядела она особенно эффектно на фоне стоящих без света домов.На самом же деле, подсветку, превращающую колесо обозрения в гигансткий циферблат часов, в верхнепышминском «Манин парке» включали в этом году и раньше, в День учителя, например. Но тогда отключений электроэнергии по городу не наблюдалось.