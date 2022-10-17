В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором пострадал байкер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Авария произошла днем 8 августа. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Mazda 3. Он ехал по прилегающей территории к дому №167 по улице 8 Марта в направлении выезда на проезжую часть. При выезде водитель не уступил дорогу мотоциклу BMW и допустил с ним столкновение.В результате ДТП мотоциклист получил сочетанную травму туловища, верхних конечностей и нижней левой конечности, которую эксперты расценили как повлекшую тяжкий вред здоровью потерпевшегоОбвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.