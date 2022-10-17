В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором пострадал байкер
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Авария произошла днем 8 августа. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Mazda 3. Он ехал по прилегающей территории к дому №167 по улице 8 Марта в направлении выезда на проезжую часть. При выезде водитель не уступил дорогу мотоциклу BMW и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП мотоциклист получил сочетанную травму туловища, верхних конечностей и нижней левой конечности, которую эксперты расценили как повлекшую тяжкий вред здоровью потерпевшего
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
Авария произошла днем 8 августа. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Mazda 3. Он ехал по прилегающей территории к дому №167 по улице 8 Марта в направлении выезда на проезжую часть. При выезде водитель не уступил дорогу мотоциклу BMW и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП мотоциклист получил сочетанную травму туловища, верхних конечностей и нижней левой конечности, которую эксперты расценили как повлекшую тяжкий вред здоровью потерпевшего
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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