Пропавшего мужчину на Урале ищут больше двух месяцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сухом Логу пропал 40-летний Ренат Амангельдинович Елембаев. Его местонахождение неизвестно с 13 августа.Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.В день пропажи мужчина был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны и черные кроссовки. Ходите с тростью.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рената Елембаева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.