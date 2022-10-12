Пропавшего мужчину на Урале ищут больше двух месяцев
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Сухом Логу пропал 40-летний Ренат Амангельдинович Елембаев. Его местонахождение неизвестно с 13 августа.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.
В день пропажи мужчина был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны и черные кроссовки. Ходите с тростью.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рената Елембаева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.
В день пропажи мужчина был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны и черные кроссовки. Ходите с тростью.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рената Елембаева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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