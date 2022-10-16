На тушение подстанции в Каменске-Уральском понадобилась минута

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После рекордно длинного пожара на промышленном складе в Екатеринбурге, на тушение которого ушло два дня, рекордно коротким пожаром можно признать вчерашнее возгорание в Каменске-Уральском. Пожарные боролись с огнём всего 1 минуту.Пожар произошел в понедельник вечером на трансформаторной подстанции на улице Суворова в Каменске-Уральском. Сигнал о нём поступил дежурному в 17:33. На место происшествия направили 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Специалистам по пожаротушению понадобилась минута, чтобы найти очаг возгорания и «подавить» огонь.А вот на устранение последствий рекордно короткого пожара потребуется немного больше времени. По информации телеграм-канала «Радиоперехват Каменск-Уральский», в кабельном тоннеле погорелой трансформаторной подстанции оказались повреждены кабели на площади в 3 квадратных метров. Они подлежат замене.