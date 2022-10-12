В Артёмовском взорвали хлебный элеватор
Происшествия
Стоп-кадр видео с телеграм-канала Екатеринбург №1 / t.me/ekat01
Эпично рухнул от взрыва элеватор хлебозавода в городе Артёмовский Свердловской области. Но это не теракт — таким образом собственник избавился от ненужного строения.
Взорванный элеватор некогда принадлежал Артёмовской хлебной базе № 46. Но база много лет, как была ликвидировано и элеватор стоял без дела, пока другие помещения ликвидированного предприятия сдавали в аренду разным фирмам под офисы. Наконец, от пустующего и постепенно ветшающего здания решено было избавиться.
Подрыв произошёл в понедельник вечером, 17-го октября в 17:00. По словам руководителя МУП «Прогресс» Антона Шишкина, из-за его бдительности взрыв прогремел с некоторым опозданием — увидев, как минируют элеватор, он почувствовал неладное и «сдал» подрывников в полицию. Это признание Шишкина публикует издание «Егоршинские вести». Начальник «Прогресса» переживал, что взрывом могут повредить котельную, расположенную совсем неподалёку, но ликвидация элеватора прошла гладко, без дополнительных разрушений.
Взорванный элеватор некогда принадлежал Артёмовской хлебной базе № 46. Но база много лет, как была ликвидировано и элеватор стоял без дела, пока другие помещения ликвидированного предприятия сдавали в аренду разным фирмам под офисы. Наконец, от пустующего и постепенно ветшающего здания решено было избавиться.
Подрыв произошёл в понедельник вечером, 17-го октября в 17:00. По словам руководителя МУП «Прогресс» Антона Шишкина, из-за его бдительности взрыв прогремел с некоторым опозданием — увидев, как минируют элеватор, он почувствовал неладное и «сдал» подрывников в полицию. Это признание Шишкина публикует издание «Егоршинские вести». Начальник «Прогресса» переживал, что взрывом могут повредить котельную, расположенную совсем неподалёку, но ликвидация элеватора прошла гладко, без дополнительных разрушений.
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