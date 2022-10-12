В Артёмовском взорвали хлебный элеватор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Эпично рухнул от взрыва элеватор хлебозавода в городе Артёмовский Свердловской области. Но это не теракт — таким образом собственник избавился от ненужного строения.Взорванный элеватор некогда принадлежал Артёмовской хлебной базе № 46. Но база много лет, как была ликвидировано и элеватор стоял без дела, пока другие помещения ликвидированного предприятия сдавали в аренду разным фирмам под офисы. Наконец, от пустующего и постепенно ветшающего здания решено было избавиться.Подрыв произошёл в понедельник вечером, 17-го октября в 17:00. По словам руководителя МУП «Прогресс» Антона Шишкина, из-за его бдительности взрыв прогремел с некоторым опозданием — увидев, как минируют элеватор, он почувствовал неладное и «сдал» подрывников в полицию. Это признание Шишкина публикует издание «Егоршинские вести». Начальник «Прогресса» переживал, что взрывом могут повредить котельную, расположенную совсем неподалёку, но ликвидация элеватора прошла гладко, без дополнительных разрушений.