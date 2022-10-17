Ночной пожар в Березовском вывел на улицу 20 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажке на улице Брусницына в Березовском. Сообщение о возгорании поступило в 03.40.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома загорелось домашнее имущество. Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 16 человек, в том числе трех детей.Кроме того, пожарные с помощью спасательных устройств спасли трех взрослых и одного ребенка.В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.57. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.45.