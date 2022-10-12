В ДТП на Эльмаше в Екатеринбурге пострадала трехлетняя девочка

09.20 Вторник, 18 октября 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Шефской столкнулись Mitsubishi Lancer и Audi Q5. В результате ДТП пострадали 23-летняя девушка и ее трехлетняя дочь.

По предварительным данным, девушка-водитель автомобиля Mitsubishi Lancer ехала по улице Шефской со стороны Совхозной в сторону проспекта Космонавтов и при повороте налево не уступила дорогу Audi Q5.

В результате столкновения пострадали 23-летняя девушка-водитель Mitsubishi и ее трехлетняя дочь. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, девочка перевозилась на заднем сиденье в бустере, который не соответствует весу и росту ребенка. Мать пояснила, что временно перевозит дочь в бустере, так как детское кресло сломалось.

За рулем Audi Q5 находился 22-летний молодой человек со стажем вождения четыре года. Он рассказал, что перед ним неожиданно стал поворачивать автомобиль Mitsubishi, что стало причиной столкновения.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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17:50 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев ОРВИ
17:29 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 11 годам колонии за убийство сестры
16:54 Магазины METRO после масштабного сбоя открылись в Екатеринбурге
16:22 Из Екатеринбурга в Красноуфимск отправилась первая «Ласточка»
15:53 В Свердловской области продолжают фиксировать новые случаи коронавируса
15:25 Мужчину в Свердловской области задержали за продажу государственных наград
14:59 Магазины METRO временно закрылись в Екатеринбурге
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