В ДТП на Эльмаше в Екатеринбурге пострадала трехлетняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Шефской столкнулись Mitsubishi Lancer и Audi Q5. В результате ДТП пострадали 23-летняя девушка и ее трехлетняя дочь.По предварительным данным, девушка-водитель автомобиля Mitsubishi Lancer ехала по улице Шефской со стороны Совхозной в сторону проспекта Космонавтов и при повороте налево не уступила дорогу Audi Q5.В результате столкновения пострадали 23-летняя девушка-водитель Mitsubishi и ее трехлетняя дочь. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, девочка перевозилась на заднем сиденье в бустере, который не соответствует весу и росту ребенка. Мать пояснила, что временно перевозит дочь в бустере, так как детское кресло сломалось.За рулем Audi Q5 находился 22-летний молодой человек со стажем вождения четыре года. Он рассказал, что перед ним неожиданно стал поворачивать автомобиль Mitsubishi, что стало причиной столкновения.