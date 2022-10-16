Голосистую звезду из Екатеринбурга московские силовики спутали с воровкой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Певица Флора Бичахчян сообщила информационному агентству «Моменты», что в Москве её задерживали сотрудники федерального розыска. К счастью, ненадолго.Задержание уральской звезды произошло возле столичного ЦУМа. Сотрудники федерального розыска при этом были без формы и этим напугали певицу — она решила, что на неё напали бандиты. Она даже потребовала обратиться к полицейским, которые бы подтвердили принадлежность незнакомцев к силовым структурам.Вскоре недоразумение прояснилось. Оказалось, что «федералы» приняли Флору Бичахчян за девушку, которую разыскивают по делу о краже крупной суммы денег. После проверки документов певицу отпустили. «В лапах силовиков» она пробыла около 20 минут.Флора Бичахчян — джазовая певица и преподавательница вокала. В Екатеринбурге часто выступает в клубе «EverJazz». Всероссийскую известность получила после того, как приняла участие в телевизионном музыкальном шоу «Голос».