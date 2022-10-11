В минувшие выходные в Асбесте погиб мотоциклист
Происшествия
Стоп-кадр видео от Патрульного Участка
Дорожно-транспортное происшествие в городе Асбест Свердловской области унесло жизнь одного человека. Погибший — мотоциклист с 5-летним опытом вождения.
Трагедия произошла на перекрёстке улиц 8-го Марта и Некрасова. Двухколёсное средство передвижения марки «Honda» протаранил автомобиль китайской марки «Geely». По правилам дорожного движения, его водитель должен был пропустить мотоциклиста перед тем, как совершать поворот, но не сделал этого. При этом, у водителя машины почти полувековой стаж вождения.
От удара при столкновении мотоциклист 1991-го года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью. Не помог и мотошлем. По факту гибели мотоциклиста начато расследование.
Трагедия произошла на перекрёстке улиц 8-го Марта и Некрасова. Двухколёсное средство передвижения марки «Honda» протаранил автомобиль китайской марки «Geely». По правилам дорожного движения, его водитель должен был пропустить мотоциклиста перед тем, как совершать поворот, но не сделал этого. При этом, у водителя машины почти полувековой стаж вождения.
От удара при столкновении мотоциклист 1991-го года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью. Не помог и мотошлем. По факту гибели мотоциклиста начато расследование.
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