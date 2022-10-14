В Первоуральске осудили мужчину, который в ДТП погубил свою дочь
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске вынесли приговор мужчине, который, находясь за рулем автомобиля, посадил на колени пятилетнюю дочь и врезался в дерево. В результате ДТП девочка погибла.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, вечером 3 июля 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, будучи лишенным водительских прав, сел за руль автомобиля Fiat Ducato. На коленях у него находилась пятилетняя дочь, не пристегнутая ремнем безопасности.
Водитель ехал со стороны озера Глухое в сторону коллективного сада «Автомобилист», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП пятилетняя девочка получила сочетанную травму тела, от которой скончалась на месте происшествия.
Мужчина признал свою вину частично. Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, вечером 3 июля 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, будучи лишенным водительских прав, сел за руль автомобиля Fiat Ducato. На коленях у него находилась пятилетняя дочь, не пристегнутая ремнем безопасности.
Водитель ехал со стороны озера Глухое в сторону коллективного сада «Автомобилист», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП пятилетняя девочка получила сочетанную травму тела, от которой скончалась на месте происшествия.
Мужчина признал свою вину частично. Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев.
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