При пожаре в 14-этажном здании в Екатеринбурге пострадал человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня днем произошел пожар в подвале 14-этажного административного здания на улице Розы Люксембург. В результате происшествия пострадал один человек.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 11.17. Оказалось, что в подвале административного здания загорелось имущество. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 350 человек.
Один человек пострадал в результате пожара. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения.
Пожарные потушили возгорание в течение 10 минут. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 11.17. Оказалось, что в подвале административного здания загорелось имущество. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 350 человек.
Один человек пострадал в результате пожара. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения.
Пожарные потушили возгорание в течение 10 минут. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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