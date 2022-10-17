При пожаре в 14-этажном здании в Екатеринбурге пострадал человек



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня днем произошел пожар в подвале 14-этажного административного здания на улице Розы Люксембург. В результате происшествия пострадал один человек.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 11.17. Оказалось, что в подвале административного здания загорелось имущество. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 350 человек.Один человек пострадал в результате пожара. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения.Пожарные потушили возгорание в течение 10 минут. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.