Огнеборцы спасли пять человек из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в воскресенье вечером произошел пожар в пятиэтажке на улице Бисертской. Сообщение о возгорании поступило в 22.01.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади семи квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.
До прибытия пожарных эвакуировались 13 человек. Огнеборцы спасли пять человек, в том числе двух детей, при помощи спасательных устройств дыхательных аппаратов.
В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22.52.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади семи квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.
До прибытия пожарных эвакуировались 13 человек. Огнеборцы спасли пять человек, в том числе двух детей, при помощи спасательных устройств дыхательных аппаратов.
В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22.52.
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