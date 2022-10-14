Огнеборцы спасли пять человек из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в воскресенье вечером произошел пожар в пятиэтажке на улице Бисертской. Сообщение о возгорании поступило в 22.01.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади семи квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.До прибытия пожарных эвакуировались 13 человек. Огнеборцы спасли пять человек, в том числе двух детей, при помощи спасательных устройств дыхательных аппаратов.В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22.52.