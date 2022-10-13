В Нижнем Тагиле при пожаре в гараже погибла женщина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Правоохранители подтвердили гибель 48-летней женщины при пожаре в одном из гаражей на улице Янтарная в Нижнем Тагиле, который произошёл вчера утром.Об этом порталу «TagilCity.ru» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Предположительно, пожар вызвала плитка, на которой готовилась пища.Ранее паблик «Инцидент Нижний Тагил» сообщал со ссылкой на очевидца, о двух погибших. По его словам, когда он находился поблизости, из гаража вытащили тело женщины и мужчины, а также машину, которая там стояла. Однако сведения о втором погибшем не подтвердились.