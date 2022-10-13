В Нижнем Тагиле при пожаре в гараже погибла женщина
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Правоохранители подтвердили гибель 48-летней женщины при пожаре в одном из гаражей на улице Янтарная в Нижнем Тагиле, который произошёл вчера утром.
Об этом порталу «TagilCity.ru» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Предположительно, пожар вызвала плитка, на которой готовилась пища.
Ранее паблик «Инцидент Нижний Тагил» сообщал со ссылкой на очевидца, о двух погибших. По его словам, когда он находился поблизости, из гаража вытащили тело женщины и мужчины, а также машину, которая там стояла. Однако сведения о втором погибшем не подтвердились.
Об этом порталу «TagilCity.ru» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Предположительно, пожар вызвала плитка, на которой готовилась пища.
Ранее паблик «Инцидент Нижний Тагил» сообщал со ссылкой на очевидца, о двух погибших. По его словам, когда он находился поблизости, из гаража вытащили тело женщины и мужчины, а также машину, которая там стояла. Однако сведения о втором погибшем не подтвердились.
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