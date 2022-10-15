Спасатели потушили пожар на Эльмаше в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 16 октября, в 12 часов спасатели завершили тушение пожара на Эльмаше в Екатеринбурге. Борьба с огнём продолжалось почти двое суток. Теперь огнеборцам предстоит разобрать сгоревшие конструкции.Как сообщают в пресс-службе свердловского МЧС, в ликвидации последствий пожара участвуют 12 единиц спецмашин 55 специалистов МЧС.Напомним, что возгорание произошло 14 октября на складе на улице Аппаратная. Его площадь составила 4800 квадратных метров. Порядка 8 часов потребовалось пожарным, чтобы локализировать его, и ещё 36 часов для того, чтобы ликвидировать открытое горение.