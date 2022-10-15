Спасатели потушили пожар на Эльмаше в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня, 16 октября, в 12 часов спасатели завершили тушение пожара на Эльмаше в Екатеринбурге. Борьба с огнём продолжалось почти двое суток. Теперь огнеборцам предстоит разобрать сгоревшие конструкции.
Как сообщают в пресс-службе свердловского МЧС, в ликвидации последствий пожара участвуют 12 единиц спецмашин 55 специалистов МЧС.
Напомним, что возгорание произошло 14 октября на складе на улице Аппаратная. Его площадь составила 4800 квадратных метров. Порядка 8 часов потребовалось пожарным, чтобы локализировать его, и ещё 36 часов для того, чтобы ликвидировать открытое горение.
Как сообщают в пресс-службе свердловского МЧС, в ликвидации последствий пожара участвуют 12 единиц спецмашин 55 специалистов МЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Напомним, что возгорание произошло 14 октября на складе на улице Аппаратная. Его площадь составила 4800 квадратных метров. Порядка 8 часов потребовалось пожарным, чтобы локализировать его, и ещё 36 часов для того, чтобы ликвидировать открытое горение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
После пожара на Эльмаше свердловский Роспотребнадзор обнаружил превышение вредных веществ в воздухе
15 октября 2022
15 октября 2022
Пожарные продолжают битву с огнём на окраине Екатеринбурга
14 октября 2022
14 октября 2022
В пожаре на Эльмаше без пострадавших не обошлось
14 октября 2022
14 октября 2022
Крупный пожар произошел в коллективном саду в Екатеринбурге
14 октября 2022
14 октября 2022