На козырьке магазина на Старых Большевиков в Екатеринбурге нашли труп
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге на козырьке магазина «Красное и Белое», расположенного в доме на улице Старых Большевиков, 3, обнаружили тело человека без признаков жизни. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
Со слов очевидцев, это была женщина. Предполагается, что она могла выпасть из окна дома. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, полицейские и бригада скорой помощи.
Произошедшее в Следственном комитете ещё не прокомментировали.
Со слов очевидцев, это была женщина. Предполагается, что она могла выпасть из окна дома. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, полицейские и бригада скорой помощи.
Произошедшее в Следственном комитете ещё не прокомментировали.
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