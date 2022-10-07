В уральской столице на Гурзуфской под машину попал 13-летний подросток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Екатеринбурге на улице Гурзуфской под колёса автомобиля «Mazda» попал 13-летний подросток, перебегавший через дорогу в неположенном для этого месте. В результате аварии юноша получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение № 9.Инцидент произошёл около 18.33. Как установили сотрудники полиции, пострадавший после школы ушёл гулять с одноклассниками. Подростки планировали зайти в магазин, находившийся через дорогу, и, решив пренебречь правилами дорожного движения, стали перебегать через проезжую часть из-за стоящих на обочине машин.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мать мальчика объяснить поведение сына не смогла. С её слов, она регулярно проводила с ребёнком беседы о необходимости соблюдать правила дорожного движения. При родительнице он никогда их не нарушал.