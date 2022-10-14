В пожаре на Эльмаше без пострадавших не обошлось

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что большой, до сих пор не потушенный пожар на Эльмаше не обошёлся без пострадавших. Один человек получил-таки ожоги.В одну из больниц города доставили мужчину, который является арендодателем горящего на улице Аппаратная ангара. Сейчас ему оказывается медицинская помощь. По предварительной информации от прокуратуры, у пострадавшего ожоги 3% площади тела. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга взяла на контроль проверку обстоятельств, при которых этот человек получил ожоги. После тушения пожара специалистам предстоит также выяснить причины возгорания. Пока не озвучивается ни одна версия.Пожар складского помещения, где хранится пластиковая продукция, начался сегодня в начале 5-ти часов вечера. Сигнал о пожаре поступил в пожарную часть в половине 5-го. Пожарные немедленно выехали на место происшествия, но огонь потушить быстро не получилось. Наоборот, огненная стихия охватила практически всё огромное помещение. Борьба с огнём затруднена тем, что к очагам возгорания сложно подобраться, тем более — со шлангами и другими спецсредствами.Масштаб техногенной катастрофы такой большой, что новость о пожаре на Эльмаше вышла за пределы города и за рубежи страны. О горящем ангаре, который не могут потушить уже почти 5 часов, пишут даже украинские телеграм-каналы.