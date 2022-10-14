Пожарные продолжают битву с огнём на окраине Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже больше 2 часов идёт битва екатеринбуржских пожарных с огненной стихией на окраине города. Но пока пожар только разрастается. И если изначально сообщалось, что горением охвачена площадь в 100 квадратных метров, то теперь речь идёт о 4 тысячах (!) квадратных метров.Очевидцы сообщают, что пожарным приходится даже пользоваться личным автотранспортом, чтобы подобраться к огню. На место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, чтобы взять процесс тушения под свой контроль. Кроме того, пожаром заинтересовались в Роспотребнадзоре и выслали своих специалистов для мониторинга состава воздуха, ведь не исключено, что из-за горения такого объёма промышленных конструкций в атмосферу будет выброшено слишком большое количество вредных веществ.Напомним, пожар произошёл сегодня вечером в промзоне станции Аппаратная, неподалёку от улицы Шефская (относится к Орджоникидзевскому району города). Горит большой ангар, в который складировалась пластиковая продукция. В тушении пожара задействованы 109 человек и 32 единицы спецтехники.