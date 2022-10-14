Сильный пожар произошел в районе станции Аппаратная в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
На улице Аппаратной в Екатеринбурге загорелся ангар. Сообщение о возгорании поступило в 16.32.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что, по предварительным данным, на площади 100 квадратных метров загорелась пластиковая продукция в помещении ангара.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что, по предварительным данным, на площади 100 квадратных метров загорелась пластиковая продукция в помещении ангара.
«Огнеборцами принимаются все меры для локализации возгорания», – отметили в МЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Крупный пожар произошел в коллективном саду в Екатеринбурге
14 октября 2022
14 октября 2022
Один лесной пожар действует в Свердловской области
10 октября 2022
10 октября 2022
Один природный пожар зафиксирован в Свердловской области
13 октября 2022
13 октября 2022