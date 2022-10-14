Сильный пожар произошел в районе станции Аппаратная в Екатеринбурге

«Огнеборцами принимаются все меры для локализации возгорания», – отметили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Аппаратной в Екатеринбурге загорелся ангар. Сообщение о возгорании поступило в 16.32.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что, по предварительным данным, на площади 100 квадратных метров загорелась пластиковая продукция в помещении ангара.