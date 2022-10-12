В столкновении двух иномарок в Екатеринбурге пострадал двухлетний мальчик
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сегодня днем столкнулись Kia Spectra и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадал двухлетний пассажир.
По предварительной информации, женщина-водитель Kia Spectra ехала по улице Восстания в сторону улицы 40 лет Октября и при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser.
В результате аварии пострадал двухлетний мальчик, который перевозился в детском кресле в автомобиле Kia Spectra. При столкновении сработала подушка безопасности, об которую малыш ударился. Мальчика доставили в больницу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автомобилем Kia Spectra управляла 28-летняя мать мальчика со стажем вождения восемь лет. Она пояснила, что при повороте не убедилась в отсутствии приближающейся машины.
За рулем Toyota Land Cruiser находился 45-летний мужчина со стажем вождения 22 года. По его словам, он был уверен, что водитель Kia уступит ему дорогу.
По предварительной информации, женщина-водитель Kia Spectra ехала по улице Восстания в сторону улицы 40 лет Октября и при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser.
В результате аварии пострадал двухлетний мальчик, который перевозился в детском кресле в автомобиле Kia Spectra. При столкновении сработала подушка безопасности, об которую малыш ударился. Мальчика доставили в больницу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автомобилем Kia Spectra управляла 28-летняя мать мальчика со стажем вождения восемь лет. Она пояснила, что при повороте не убедилась в отсутствии приближающейся машины.
За рулем Toyota Land Cruiser находился 45-летний мужчина со стажем вождения 22 года. По его словам, он был уверен, что водитель Kia уступит ему дорогу.
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