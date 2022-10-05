Около ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на электросамокате
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автомобиль сбил на пешеходном переходе 16-летнего парня на электросамокате. ДТП произошло сегодня в 09.50 около ТРЦ Veer Mall.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» ехал по улице Шефской в сторону проспекта Космонавтов и при повороте направо на регулируемом перекрестке сбил пешехода на электросамокате, пересекавшего дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП 16-летний парень получил перелом голени. Его доставили в больницу.
Подросток рассказал, что арендовал электросамокат, чтобы доехать до колледжа. При регистрации в приложении он изменил дату рождения, чтобы воспользоваться сервисом.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем автомобиля находился 66-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. Он пояснил, что при повороте не заметил выехавшего на пешеходный переход подростка на электросамокате.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» ехал по улице Шефской в сторону проспекта Космонавтов и при повороте направо на регулируемом перекрестке сбил пешехода на электросамокате, пересекавшего дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП 16-летний парень получил перелом голени. Его доставили в больницу.
Подросток рассказал, что арендовал электросамокат, чтобы доехать до колледжа. При регистрации в приложении он изменил дату рождения, чтобы воспользоваться сервисом.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем автомобиля находился 66-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. Он пояснил, что при повороте не заметил выехавшего на пешеходный переход подростка на электросамокате.
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