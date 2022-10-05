Около ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на электросамокате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автомобиль сбил на пешеходном переходе 16-летнего парня на электросамокате. ДТП произошло сегодня в 09.50 около ТРЦ Veer Mall.По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» ехал по улице Шефской в сторону проспекта Космонавтов и при повороте направо на регулируемом перекрестке сбил пешехода на электросамокате, пересекавшего дорогу на зеленый сигнал светофора.В результате ДТП 16-летний парень получил перелом голени. Его доставили в больницу.Подросток рассказал, что арендовал электросамокат, чтобы доехать до колледжа. При регистрации в приложении он изменил дату рождения, чтобы воспользоваться сервисом.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем автомобиля находился 66-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. Он пояснил, что при повороте не заметил выехавшего на пешеходный переход подростка на электросамокате.