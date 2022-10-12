Два лесных пожара действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксированы два лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 14 октября, на территории области действуют два природных пожара на площади двух гектаров.Всего в России зафиксировано 13 лесных пожаров общей площадью 821 гектар.