Крупный пожар произошел в коллективном саду в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В коллективном саду на улице Караванной в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило вчера в 20.44.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 400 квадратных метров сгорели два садовых дома и надворные постройки. На место происшествия прибыли 20 огнеборцев.Открытое горение удалось ликвидировать в 00.23. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.12.