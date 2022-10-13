Крупный пожар произошел в коллективном саду в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В коллективном саду на улице Караванной в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило вчера в 20.44.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 400 квадратных метров сгорели два садовых дома и надворные постройки. На место происшествия прибыли 20 огнеборцев.
Открытое горение удалось ликвидировать в 00.23. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.12.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 400 квадратных метров сгорели два садовых дома и надворные постройки. На место происшествия прибыли 20 огнеборцев.
Открытое горение удалось ликвидировать в 00.23. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.12.
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