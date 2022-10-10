Один природный пожар зафиксирован в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области действует один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 13 октября в регионе зафиксирован один природный пожар на площади двух гектаров. Вчера сообщалось о двух лесных пожарах.
Всего в России действуют девять природных пожаров общей площадью 353 гектара.
По данным на 00.00 13 октября в регионе зафиксирован один природный пожар на площади двух гектаров. Вчера сообщалось о двух лесных пожарах.
Всего в России действуют девять природных пожаров общей площадью 353 гектара.
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Один лесной пожар действует в Свердловской области
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