Один природный пожар зафиксирован в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области действует один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 13 октября в регионе зафиксирован один природный пожар на площади двух гектаров. Вчера сообщалось о двух лесных пожарах.Всего в России действуют девять природных пожаров общей площадью 353 гектара.